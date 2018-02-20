Разбившийся в Иране самолет ATR-72 не подавал сигнал бедствия

Экипаж пассажирского самолета ATR-72, разбившегося 18 февраля, не подавал сигнал бедствия. Об этом сообщил замруководителя гражданской авиации Исламской Республики Иран (ИРИ) Мортеза Дехган.

«Командир судна не передавал сигнал бедствия. Самолет был оснащен системой ELT [аварийный приводной передатчик, срабатывает при ударе или приведении в действие вручную], но и после трагедии никакого сигнала не поступало», — цитирует Дехгана агентство ТАСС.

Напомним, лайнер потерпел крушение в труднодоступной местности в иранской провинции Исфахан. Самолет пропал с радаров через 50 минут после начала полета. Воздушное судно, выполнявшее рейс Тегеран–Ясудж, врезалось в хребет горы Дена, не долетев 25 км до места назначения.

На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. По словам представителя авиакомпании Aseman Airlines Мохаммада Табатабаи, говорить о их гибели преждевременно.

Как ранее, 20 февраля, писал портал iz.ru, в районе горного хребта Дена обнаружен фюзеляж самолета, на место вылетели спасательные вертолеты.