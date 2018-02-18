МЧС передало Ирану координаты места крушения самолета ATR-72

МЧС России передало по запросу Ирана координаты места крушения пассажирского самолета ATR-72, которое произошло в воскресенье утром в труднодоступной местности провинции Исфахан. Об этом сообщает ТАСС.

«От правительства Исламской Республики Иран в адрес министра РФ по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова поступило обращение об оказании помощи в определении координат места крушения самолета посредством космического мониторинга. Необходимые сведения о предполагаемом месте крушения были направлены по дипломатическим каналам связи», — приводит агентство слова представителя МЧС.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, пропал с радаров в воскресенье через 50 минут после начала полета. Лайнер разбился в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет горы Дена. На борту самолета находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В связи с авиакатастрофой парламент Ирана сформировал комитет по расследованию крушения лайнера. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани.