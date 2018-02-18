Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране

Президент России Владимир Путин направил президенту Ирана Хасану Роухани телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета, в котором погибли 66 человек.

Путин отметил, что Россия разделяет скорбь родных и близких погибших в авиакатастрофе и «желает им мужества и стойкости в этот тяжелый час», сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал портал iz.ru, в воскресенье, 18 февраля, самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines потерпел крушение в районе горного города Семиром.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 66 человек, выживших нет.