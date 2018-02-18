Пилот разбившегося в Иране самолета имел опыт аварийной посадки

Пилот разбившегося в Иране самолета Aseman Airlines имел опыт аварийной посадки самолета.

В 2013 году летчику Ходжатулле Фуладу удалось приземлить лайнер ATR-72, у которого отказал двигатель. Никто из пассажиров при этом не пострадал.

Тогда инцидент произошел в городе Ясудж, куда направлялся потерпевший катастрофу рейс, передает агентство Mehr.

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье,18 февраля, самолет авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший внутренний рейс, разбился в центральной части Исламской Республики Иран. Погибли 66 человек.

Президент России Владимир Путин направил иранскому коллеге Хасану Роухани телеграмму соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа.

Посольство РФ в Тегеране в настоящее время проверяет информацию, были ли россияне на борту разбившегося самолета.