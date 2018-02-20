Фюзеляж разбившегося в Иране самолета ATR-72 обнаружили спасатели

В районе горного хребта Дена обнаружен фюзеляж пассажирского самолета ATR-72, потерпевшего крушение 18 февраля. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Мы не можем отправить кареты скорой помощи в горные районы, но на место падения уже вылетели спасательные вертолеты», — заявил представитель поисково-спасательной бригады Моджтабу Халеди.

Напомним, лайнер разбился в труднодоступной местности в провинции Исфахан. Самолет выполнял рейс Тегеран–Ясудж, однако через 50 минут после начала полета борт пропал с радаров. Воздушное судно врезалось в хребет горы Дена, в 25 км от места назначения.

На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Ранее сообщалось, что все они погибли, однако представитель авиакомпании Aseman Airlines Мохаммад Табатабаи назвал такой вывод преждевременным.

Ранее МЧС России передало по запросу Ирана координаты места крушения ATR-72. 19 февраля сообщалось об обнаружении обломков лайнера близ города Семиром, однако власти данную информацию не подтвердили.