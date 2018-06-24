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Посольство России в Зимбабве осудило покушение на президента Мнангагву

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Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo
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Посольство России в Зимбабве осудило покушение, совершенное на президента страны Эммерсона Мнангагву в городе Булавайо во время выступления на митинге.

Диппредставительство заявило, что считает подобные действия недопустимыми в политической борьбе, а также отметило, что поддерживает желание народа Зимбабве провести спокойные и мирные выборы, сообщает ТАСС.

Кроме того, российская дипмиссия заявила, что желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате взрыва. Сообщается, что среди них находятся вице-президент страны Кембо Мохади и министр окружающей среды, воды и климата Оппах Мухингури-Кашири.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, взрыв произошел, когда глава государства спускался со сцены в городе Булавайо, где он выступал на митинге в рамках избирательной кампании. По словам пресс-секретаря президента, политик не пострадал и находится в безопасности.

75-летний Мнангагва стал президентом Зимбабве в ноябре прошлого года, сменив на этом посту 94-летнего Мугабе, который вынужден был уйти в отставку после военного вмешательства. Новый глава государства провозгласил курс на политические и экономические преобразования в стране. 30 июля в республике пройдут первые с момента обретения независимости всеобщие выборы.

Несколькими часами ранее в столице Эфиопии во время многотысячного митинга в поддержку нового премьер-министра республики Абия Ахмеда прогремел взрыв. Политик, который также участвовал в акции, не пострадал.

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