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Более 80 человек пострадали при взрыве в столице Эфиопии

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Фото: REUTERS/Stringer
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По меньшей мере 83 человека пострадали при взрыве в столице Эфиопии, сообщил представитель премьер-министра республики Фитцум Арега. При этом смертельные случаи он опроверг.

23 июня во время многотысячного митинга в Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда прогремел взрыв. Глава кабмина, который участвовал в акции, не пострадал.

По предварительной информации, один из демонстрантов бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился политик. Она сработала через несколько минут после того, как премьер-министр завершил свое выступление.

Самый молодой из политических лидеров Африки 41-летний Абий Ахмед был назначен премьером Эфиопии весной этого года. Впервые в истории страны кабмин возглавил мусульманин. Сразу после избрания он призвал оппозицию к «миру и диалогу».

Его предшественник Хайлемариам Десалень объявил об уходе в отставку 15 февраля на фоне политического кризиса и беспорядков в республике. Участники акций протеста требовали тогда выпустить лидеров оппозиции из-под стражи, чего впоследствии и добились.

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