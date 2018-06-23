Более 80 человек пострадали при взрыве в столице Эфиопии
По меньшей мере 83 человека пострадали при взрыве в столице Эфиопии, сообщил представитель премьер-министра республики Фитцум Арега. При этом смертельные случаи он опроверг.
23 июня во время многотысячного митинга в Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда прогремел взрыв. Глава кабмина, который участвовал в акции, не пострадал.
По предварительной информации, один из демонстрантов бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился политик. Она сработала через несколько минут после того, как премьер-министр завершил свое выступление.
Самый молодой из политических лидеров Африки 41-летний Абий Ахмед был назначен премьером Эфиопии весной этого года. Впервые в истории страны кабмин возглавил мусульманин. Сразу после избрания он призвал оппозицию к «миру и диалогу».
Его предшественник Хайлемариам Десалень объявил об уходе в отставку 15 февраля на фоне политического кризиса и беспорядков в республике. Участники акций протеста требовали тогда выпустить лидеров оппозиции из-под стражи, чего впоследствии и добились.