В Великобритании акция против властей Эритреи переросла в беспорядки

Двенадцать человек пострадали в беспорядках, возникших на акции протеста против властей Эритреи в британском городе Аштон-андер-Лин.

В субботу, 16 июня, на местном стадионе организовали эритрейский велофестиваль, в ответ выходцы из этого государства решили, что мероприятие поддерживают власти страны и устроили акцию протеста, пишет Manchester Evening News.

В итоге несколько десятков эритрейцев начали штурм стадиона. В ходе беспорядков пострадали 12 человек, среди которых дети и женщины. 11 пострадавшим оказали помощь на месте, одна женщина госпитализирована, передает «Газета.ру».

Полиция задержала участников беспорядков.