Прямой эфир

Взрыв емкости с 500 т биоэтанола произошел на украинском заводе

0
Фото: dsns.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Емкость с биоэтанолом объемом 480 т взорвалась в здании недействующего завода в городе Збараж Тернопольской области Украины.

В результате инцидента были эвакуированы жители близлежащих домов, передает RT. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара.

Отмечается, жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают 15 единиц специальной техники и 63 человека личного состава.

Пожар ранее распространился на лесной массив на площади около 12 гектаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В тушении участвовали 138 человек и 25 единиц техники. Авиация ГСЧС в составе самолетов АН-32П и вертолета Ми-8 выполнила 69 сбросов воды массой около 318 т и ликвидировала возгорание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При взрыве в жилом доме в Татарстане повреждены девять квартир
В здании Ощадбанка в Киеве прогремел взрыв

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017