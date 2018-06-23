Взрыв емкости с 500 т биоэтанола произошел на украинском заводе

Емкость с биоэтанолом объемом 480 т взорвалась в здании недействующего завода в городе Збараж Тернопольской области Украины.

В результате инцидента были эвакуированы жители близлежащих домов, передает RT. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара.

Отмечается, жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают 15 единиц специальной техники и 63 человека личного состава.

Пожар ранее распространился на лесной массив на площади около 12 гектаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В тушении участвовали 138 человек и 25 единиц техники. Авиация ГСЧС в составе самолетов АН-32П и вертолета Ми-8 выполнила 69 сбросов воды массой около 318 т и ликвидировала возгорание.