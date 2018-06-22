При взрыве в жилом доме в Татарстане повреждены девять квартир

Девять квартир получили повреждения в результате взрыва в жилом доме в Заинске. Во всех квартирах выбиты двери и стекла в окнах, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Глава Татарстана поручил взять на особый контроль ситуацию. Взрыв газового баллона произошел между четвертым и пятым этажами. По предварительной версии, произошла утечка.

В результате происшествия погиб рабочий, который проводил ремонтные работы по очистке вентиляции. Пострадали еще девять человек, трое находятся в реанимации.