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При взрыве в жилом доме в Татарстане повреждены девять квартир

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Фото: youtube.com
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Девять квартир получили повреждения в результате взрыва в жилом доме в Заинске. Во всех квартирах выбиты двери и стекла в окнах, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Глава Татарстана поручил взять на особый контроль ситуацию. Взрыв газового баллона произошел между четвертым и пятым этажами. По предварительной версии, произошла утечка.

В результате происшествия погиб рабочий, который проводил ремонтные работы по очистке вентиляции. Пострадали еще девять человек, трое находятся в реанимации.

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