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Спасатели извлекли женщину из-под завалов после взрыва в жилом доме в Заинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Спасатели извлекли женщину из-под завалов после взрыва газа в многоквартирном доме городе Заинске Республики Татарстан. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Из-под завала извлекли женщину, состояние средней степени тяжести», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Сообщение о хлопке газа в пятиэтажном жилом доме на улице Никифорова поступило на пульт диспетчеров в 17.15 мск. После прибытия на место пожарные установили, что хлопок газового баллона произошел в трехкомнатной квартире на пятом этаже в восьмом подъезде здания.

По информации МЧС, в этот момент рабочие делали в этой квартире натяжные потолки. В результате хлопка были повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Как уточнили в региональном центре медицины катастроф, после взрыва госпитализировали семь человек. Жильцов дома доставили в пункты временного размещения.

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