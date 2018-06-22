В здании Ощадбанка в Киеве прогремел взрыв

Двое неизвестных утром 22 июня бросили взрывное устройство в окно отделения Ощадбанка на улице Героев Севастополя в Киеве.

Прибывшие на место сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали возгорание. Внутри помещения сгорела мебель.

По информации ТАСС, в результате взрыва и пожара никто не пострадал.

В ночь на 20 июня на автозаправочной станции в селе Мрия в Киевской области прогремел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал.