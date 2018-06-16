Во львовском магазине одежды произошел взрыв

Взрыв произошел в магазине одежды во Львове. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

По информации журналистов, неизвестный мужчина забросил в помещение предмет, похожий на взрывчатку. После этого магазин заполнил едкий дым с химическим запахом.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

14 июня четверо детей пострадали при взрыве неизвестного предмета в автомобиле в Святошинском районе Киева. Предположительно, взрыв произошел в старом автомобиле, который долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.