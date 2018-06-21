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Мужчину с гранатой задержали в метро Киева

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Фото: РИА Новости
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Правоохранители задержали пассажира киевского метрополитена, у которого при себе были граната и дымовые шашки. Об этом сообщается на сайте нацполиции украинской столицы.

Подозрительный мужчина с рюкзаком был задержан на станции метро «Академгородок».

«При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении.

В рюкзаке у задержанного находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Все боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Подозреваемый, житель Киевской области 1995 года рождения, сейчас дает показания.

В конце мая сразу пять станций киевского метро закрывали из-за сообщений о минировании. Информация об угрозе взрыва ни в одном из случаев не подтвердилась.

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