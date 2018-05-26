Прямой эфир
Сюжет:

В Киеве «заминировали» пять станций метро

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за сообщений о минировании в киевском метро закрыты для доступа пассажиров пять станций.

Об этом ТАСС сообщили в субботу, 26 мая, в пресс-службе метрополитена украинской столицы. По словам пресс-секретаря подземки Натальи Макогон, проводится проверка полученных данных.

Неизвестные сообщили о минировании станций «Гидропарк», «Днепр», «Арсенальная», «Героев Днепра» и «Левобережной».

В феврале киевские правоохранители проверяли станции метро «Крещатик», «Театральная», «Университет», «Майдан Незалежности», «Золотые ворота» и «Лев Толстой» после сообщений о минировании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Чите арестован москвич, «заминировавший» «Останкино» и Госдуму
Здание Верховного суда России проверяют из-за угрозы взрыва

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017