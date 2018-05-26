В Киеве «заминировали» пять станций метро

Из-за сообщений о минировании в киевском метро закрыты для доступа пассажиров пять станций.

Об этом ТАСС сообщили в субботу, 26 мая, в пресс-службе метрополитена украинской столицы. По словам пресс-секретаря подземки Натальи Макогон, проводится проверка полученных данных.

Неизвестные сообщили о минировании станций «Гидропарк», «Днепр», «Арсенальная», «Героев Днепра» и «Левобережной».

В феврале киевские правоохранители проверяли станции метро «Крещатик», «Театральная», «Университет», «Майдан Незалежности», «Золотые ворота» и «Лев Толстой» после сообщений о минировании.