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В Чите арестован москвич, «заминировавший» «Останкино» и Госдуму

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Фото: ТАСС
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Жителя Москвы, обвиняемого в ложном минировании Госдумы и «Останкино», арестовали в Чите, сообщил старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.

«18 мая мужчина, находясь в одной из гостиниц Читы, позвонил в органы внутренних дел Москвы и сделал заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщив, что в здании Государственной думы заложено взрывное устройство», — цитирует Синельникова ТАСС.

Позже он сообщил о минировании Останкинской телебашни.

Анонимные звонки о заведомо ложном минировании зданий поступают в экстренные службы городов РФ с сентября. 31 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм» вплоть до 10 лет лишения свободы.

19 апреля злоумышленники сообщили о «минировании» здания Министерства иностранных дел России. Анонимное сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.

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