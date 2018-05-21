В Чите арестован москвич, «заминировавший» «Останкино» и Госдуму

Жителя Москвы, обвиняемого в ложном минировании Госдумы и «Останкино», арестовали в Чите, сообщил старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.

«18 мая мужчина, находясь в одной из гостиниц Читы, позвонил в органы внутренних дел Москвы и сделал заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщив, что в здании Государственной думы заложено взрывное устройство», — цитирует Синельникова ТАСС.

Позже он сообщил о минировании Останкинской телебашни.

Анонимные звонки о заведомо ложном минировании зданий поступают в экстренные службы городов РФ с сентября. 31 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм» вплоть до 10 лет лишения свободы.

19 апреля злоумышленники сообщили о «минировании» здания Министерства иностранных дел России. Анонимное сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.