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В Татарстане 7 человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Семь человек госпитализированы после взрыва газового баллона в жилом доме города Заинск в Татарстане, сообщили в региональном центре медицины катастроф.

«Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, пятерых как средней степени тяжести», — цитирует заявление медиков ТАСС.

Инцидент произошел днем в доме по улице М. Никифорова. Баллон с газом взорвался во время ремонтных работ в одной из квартир. Всего пострадали девять человек.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Подача газа жителям подъезда, где случилось ЧП, временно приостановлена.

«Сейчас на месте работают специалисты, которые определят, есть ли необходимость отключать коммуникации во всем доме», — заявил в аварийной службе районной эксплутационно-газовой службе.

Накануне сообщалось о взрыве газового баллона в жилом доме Челябинска. В результате инцидента пострадали женщина и ребенок.

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