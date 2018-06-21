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Женщина и ребенок находятся в реанимации после взрыва газа в Челябинске

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Врачи борются за жизнь 42-летней женщины и 10-летнего ребенка, который пострадали в результате взрыва газового баллона в Челябинске. Они получили серьезные ожоги.

Взрыв произошел на балконе жилого дома на втором этаже. По предварительной версии, произошла утечка газа из баллона. В результате взрыва балкон обрушился, а в квартире оказались повреждены окна и перегородки. Травмы получили женщина и 10-летний ребенок. Мальчик получил ожоги 80% поверхности тела. Оба пострадавших находятся в отделении реанимации ожогового центра. Челябинцы подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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