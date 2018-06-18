Собака спасла жилой дом в Свердловской области от взрыва газа

В Новоуральске собака спасла жителей многоквартирного дома от возможного ЧП с газом. Пес почуял утечку и разбудил людей лаем.

По словам местных жителей, 23-летний жилец квартиры перерезал газовый шланг и оставил в квартире горящую свечу. Через некоторое время в квартире этажом ниже начал выть йоркширский терьер. Из-за шума хозяева собаки проснулись и почувствовали сильный запах газа. Они поднялись в квартиру к соседу, потушили свечу и вызвали газовую службу.

Как пишет ИА «Ура.ру», жилец квартиры незадолго до происшествия распивал спиртное со своими знакомыми, устроил драку и ранил двоих человек. После этого он перерезал газовый шланг и пошел писать заявление в полицию о том, что его якобы обокрали. Уралец задержан полицией, он находится в психиатрической больнице.