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Собака спасла жилой дом в Свердловской области от взрыва газа

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Фото: Global Look Press/H. Schmidt-Roeger
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В Новоуральске собака спасла жителей многоквартирного дома от возможного ЧП с газом. Пес почуял утечку и разбудил людей лаем.

По словам местных жителей, 23-летний жилец квартиры перерезал газовый шланг и оставил в квартире горящую свечу. Через некоторое время в квартире этажом ниже начал выть йоркширский терьер. Из-за шума хозяева собаки проснулись и почувствовали сильный запах газа. Они поднялись в квартиру к соседу, потушили свечу и вызвали газовую службу.

Как пишет ИА «Ура.ру», жилец квартиры незадолго до происшествия распивал спиртное со своими знакомыми, устроил драку и ранил двоих человек. После этого он перерезал газовый шланг и пошел писать заявление в полицию о том, что его якобы обокрали. Уралец задержан полицией, он находится в психиатрической больнице.

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