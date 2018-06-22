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Число пострадавших при взрыве газа в доме в Татарстане выросло до 10

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Фото: youtube.com
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До 10 человек выросло число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в городе Заинск в Татарстане, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Пострадали 10 человек от взрыва, госпитализированы из них восемь человек. У двоих ситуационный стресс, они в удовлетворительном состоянии», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

При этом один из госпитализированных погиб, а двое находятся в крайне тяжелом состоянии, включая ребенка. Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, подчеркнули в минздраве.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов женщину.

Пятиэтажный жилой дом в Заинске по улице Никифорова, 71 построили в 1975 году. Сообщение о хлопке газа в доме поступило на пульт диспетчеров в 17:15 мск. Хлопок газового баллона произошел в трехкомнатной квартире на пятом этаже в восьмом подъезде здания.

 

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