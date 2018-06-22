Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Очевидцы публикуют кадры с места взрыва бытового газа в жилом доме в Заинске в Республике Татарстан.

На кадрах можно наблюдать последствия взрыва. У здания частично обрушилась крыша, а из-под обломков идет серый дым.

Ранее 22 июня в пятиэтажном восьмиподъездном доме в Заинске произошел хлопок бытового газа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

В территориальном подразделении медицины катастроф ТАСС сообщили о четверых пострадавших, включая ребенка. По предварительной информации, под завалами могут оставаться два человека.

Накануне сообщалось о взрыве газового баллона в Челябинске на балконе жилого дома на втором этаже. Серьезные ожоги получили 42-летняя женщина и 10-летний ребенок.