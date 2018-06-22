Следователи назвали версии взрыва газа в жилом доме Заинска

Уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после хлопка газа в пятиэтажном доме города Заинска в Республике Татарстан. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.

По предварительной версии, одна из супружеских пар пришла домой с внучкой, но когда они открыли дверь, то почувствовали запах газа, и в тот же момент произошел хлопок. В это же время рабочий на крыше дома проводил очистку вентиляции, он скончался в больнице от полученных травм.

Кроме того, следователи изучают версию очевидцев о том, что в одной из квартир рабочие устанавливали натяжные потолки. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером 22 июня в жилом здании на улице Никифорова. На пятом этаже дома раздался хлопок газа. В результате пострадало 10 человек, один из них скончался в больнице. Трое, в том числе 7-летняя девочка, доставлены в реанимацию.