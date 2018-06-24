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При покушении на президента Зимбабве пострадали более 40 человек

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Число пострадавших при покушении на президента Зимбабве увеличилось до 41 человека, погибших нет. Взрыв на стадионе произошел накануне, тогда сообщили о восьми раненых.

По данным «РИА Новости», погибших нет. Нескольким пострадавшим провели операции, ранения других оцениваются как несерьезные.

Взрыв прогремел на стадионе White City Stadium в городе Булавайо в субботу, 23 мая, где проходил предвыборный митинг Мнангагвы. Президента успешно эвакуировали, он не пострадал, ранения получили чиновники и полицейские.

75-летний Мнангагва стал президентом Зимбабве в ноябре прошлого года, сменив на этом посту 94-летнего Мугабе, который вынужден был уйти в отставку после военного вмешательства.

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