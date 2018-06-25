СМИ сообщили о стрельбе в колледже в Назрани

Два человека получили ранения в результате стрельбы в колледже в Назрани (Республика Ингушетия). Угрозы их жизни нет, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, стрельбу устроили двое молодых людей 17 и 18 лет.

«Оба ранены, с незначительными травмами доставлены в больницу», — цитирует слова собеседника ТАСС.

С начала 2018 года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах. В марте семеро учеников пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета в школе города Шадринска в Курганской области. А 17 января сообщалось о ссоре между учениками одной из школ Сосновского района Челябинской области, которая завершилась поножовщиной.