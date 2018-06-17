Стрельба произошла на выставке в американском городе Трентон
Один человек погиб, несколько получили ранения при стрельбе, которая произошла ночью в воскресенье, 17 июня, во время круглосуточной выставки Art All Night в американском городе Трентон, штат Нью-Джерси.
Как пишет издание Trentonian, точное число пострадавших не установлено, нескольким раненым делают операции.
Полиция сообщила газете, что по подозрению в причастности к инциденту задержаны несколько человек, проводится расследование, отмечает РЕН ТВ.
Накануне заключенный у здания суда в Казас-Сити (США), завладев оружием, застрелил одного и ранил второго помощника шерифа ,сопровождавших его.