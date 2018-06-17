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Стрельба произошла на выставке в американском городе Трентон

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jean-Marc Quinet
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Один человек погиб, несколько получили ранения при стрельбе, которая произошла ночью в воскресенье, 17 июня, во время круглосуточной выставки Art All Night в американском городе Трентон, штат Нью-Джерси.

Как пишет издание Trentonian, точное число пострадавших не установлено, нескольким раненым делают операции.

Полиция сообщила газете, что по подозрению в причастности к инциденту задержаны несколько человек, проводится расследование, отмечает РЕН ТВ.

Накануне заключенный у здания суда в Казас-Сити (США), завладев оружием, застрелил одного и ранил второго помощника шерифа ,сопровождавших его.

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