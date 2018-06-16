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В штате Канзас заключенный у здания суда застрелил помощника шерифа

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Фото: Twitter.com
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Заключенный у здания суда в Казас-Сити (США), завладев оружием, застрелил одного и ранил второго сопровождавших его помощников шерифа. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщило Associated Press.

Арестант завладел оружием, когда его выводили из полицейского фургона, на котором он был доставлен в суд, отмечает издание.

Сам преступник также получил ранения и доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

12 июня полиция Хельсинки открыла стрельбу в центре города из-за вооруженного человека.

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