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Два ребенка пострадали во время стрельбы на детской площадке в Торонто

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Фото: Twitter.com
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В канадском Торонто два ребенка получили ранения в результате стрельбы на одной из детских площадок. Об этом сообщил CTV в четверг, 14 июня.

Пострадавшие — сестры пяти и девяти лет.

Отмечается, что злоумышленник стрелял из автомобиля, припарковавшегося у детской площадки, предположительного в другого мужчину, и на линии огня оказались девочки.

Полиция ищет и стрелка, и того, по кому стреляли.

8 июня мужчина устроил стрельбу по детям у гимназии № 63 в Челябинске из-за недовольства игрой подростков возле его гаража.

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