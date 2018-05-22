Стрельба произошла в американском Панама-Сити

Инцидент со стрельбой произошел в американском городе Панама-Сити (штат Флорида) днем во вторник, 22 мая. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

По информации журналистов, на место происшествия выехали полицейские округа Уолтон, пишет ТАСС.

Информации о пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.

Ранее 22 мая телеканал CNN опубликовал данные, согласно которым инциденты со стрельбой в американских школах, вузах и других учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях государств «Группы семи» (G7). При этом в текущем году огонь в американских учебных заведениях в среднем открывали раз в неделю.