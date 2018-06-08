Челябинец открыл стрельбу по детям из-за игр возле его гаража

Мужчина устроил стрельбу по детям у гимназии № 63 в Челябинске из-за недовольства игрой подростков возле его гаража, сообщили 8 июня в пресс-службе СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, школьники бегали по крыше гаража, принадлежащего подозреваемому, из-за чего он начал стрелять. Медики констатировали у школьников касательные раны», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что детям была оказана вся необходимая помощь и госпитализация не потребовалась.

Нарушителем оказался 41-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

В феврале в Санкт-Петербурге охранники начали стрелять по подросткам, возвращавшимся домой после катания на горке. Дети отделались ссадинами.