Пьяный челябинец сжег венки у мемориала «Защитникам Отечества»‍

В Челябинске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сжег венки у мемориала «Защитникам Отечества». Об этом в воскресенье, 27 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сотрудников полиции вызвали очевидцы. Вскоре правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 36-летний нетрезвый местный житель, сообщает «РИА Новости».

По факту произошедшего проводится проверка.

В январе лишенный прав пьяный водитель врезался в мемориал «Вечный огонь» в Надыме. Мужчина был привлечен к административной ответственности.