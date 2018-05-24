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Предпринимателя нашли убитым в Челябинской области

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Тело бизнесмена с ножевыми ранениями нашли в Челябинской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По словам очевидцев, на мужчину напали двое или более человек в масках. Его тело обнаружили 21 мая рядом с домом по проспекту Ленина в Магнитогорске, передает сайт kp.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, причиной смерти бизнесмена стали ножевые ранения. Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В Якутии житель села Булгунняхтах в Хангаласском районе убил пятерых человек и свел счеты с жизнью.

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