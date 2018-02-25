Охранники выстрелили в школьников под Петербургом

Прогулка трех школьников едва не обернулась трагедией. Подростки возвращались домой после катания на горке и свернули в переулок. Внезапно из охранной будки поблизости выбежали несколько мужчин. Один из них вытащил пистолет. Артему он попал в подбородок, двум другим мальчикам — в ноги. 14-летнего Сергея ударили по лицу — он упал на камень и разбил колено. Мужчина стрелял несколько раз — у детей множество ссадин. Предположительно, это был охранник одного из дворов. Родители возмущены: в городе уже происходили подобные истории. Стрелявшего сейчас разыскивает полиция.