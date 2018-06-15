Прямой эфир

В штате Колорадо при стрельбе ранены двое взрослых и двое детей

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое взрослых и двое детей были ранены в результате стрельбы в пригороде колорадского Денвера (США). Об этом рассказал телеканал CBS.

Стрельба была открыта в офисном центре со стоматологическими кабинетами, говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что подозреваемый сбежал с места преступления.

11 июня во Флориде полиция прибыла на вызов в одну из квартир после сообщения о домашнем насилии. Во время задержания подозреваемый –– 35-летний Гэрри Линдси –– открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из сотрудников.  Мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми и удерживал их почти сутки, после чего убил.

По данным издания, после убийства детей Линдси покончил с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стрельба произошла в американском Панама-Сити
Стрельба в школах США в 2018 году происходит в среднем раз в неделю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017