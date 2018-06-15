В штате Колорадо при стрельбе ранены двое взрослых и двое детей

Двое взрослых и двое детей были ранены в результате стрельбы в пригороде колорадского Денвера (США). Об этом рассказал телеканал CBS.

Стрельба была открыта в офисном центре со стоматологическими кабинетами, говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что подозреваемый сбежал с места преступления.

11 июня во Флориде полиция прибыла на вызов в одну из квартир после сообщения о домашнем насилии. Во время задержания подозреваемый –– 35-летний Гэрри Линдси –– открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из сотрудников. Мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми и удерживал их почти сутки, после чего убил.

По данным издания, после убийства детей Линдси покончил с собой.