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В центре Хельсинки полиция открыла стрельбу из-за вооруженного человека

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Фото: REUTERS/LEHTIKUVA/Linda Manner
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Полиция Хельсинки открыла стрельбу в центре города из-за вооруженного человека. Инцидент произошел рано утром во вторник, 12 июня, в районе улиц Маннергейминтие и Корппаанмяентие.

Сообщается, что правоохранители, получив информацию о человеке, который был на улице с пистолетом, пытались с ним поговорить. Переговоры не увенчались успехом, и после обострения ситуации полиции пришлось применить огнестрельное оружие. В обстоятельствах инцидента разбирается генеральная прокуратура Финляндии, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе Берлина. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе и коллега злоумышленника.

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