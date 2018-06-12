В центре Хельсинки полиция открыла стрельбу из-за вооруженного человека

Полиция Хельсинки открыла стрельбу в центре города из-за вооруженного человека. Инцидент произошел рано утром во вторник, 12 июня, в районе улиц Маннергейминтие и Корппаанмяентие.

Сообщается, что правоохранители, получив информацию о человеке, который был на улице с пистолетом, пытались с ним поговорить. Переговоры не увенчались успехом, и после обострения ситуации полиции пришлось применить огнестрельное оружие. В обстоятельствах инцидента разбирается генеральная прокуратура Финляндии, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе Берлина. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе и коллега злоумышленника.