Пять человек пострадали при стрельбе в похоронном бюро в Калифорнии

Пять человек пострадали в результате стрельбы в похоронном доме мемориального парка города Хейвард. Инцидент произошел в американском штате Калифорния.

Как сообщает NBC Bay Area, прибывшие на место сотрудники полиции задержали нескольких подозреваемых, некоторым удалось скрыться. Свидетели рассказали, что видели как минимум двух человек, бегущих на кладбище сразу после стрельбы.

#BREAKING UPDATE: At least five people are shot and wounded during a service at a Hayward funeral home; victims' conditions unknown. https://t.co/duGPOrRrug pic.twitter.com/DyISxDUsei — Stephen Ellison (@sj_ellison) June 15, 2018

Правоохранительные органы разыскивают причастных к происшествию, выясняются мотивы и причины стрельбы.

Несколькими часами ранее в пригороде колорадского Денвера в результате стрельбы были ранены двое взрослых и еще столько же детей. Всех их доставили в ближайшую больницу.