Житель Новокузнецка застрелил женщину и захватил заложников

Житель Новокузнецка 15 июня захватил заложников в здании в центре города, убив перед этим женщину.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, мужчина забаррикадировался в доме по улице Павловского и отстреливается от полицейских, которые оцепили дом.

По предварительной информации, около 12:00 по местному времени (08:00 мск) мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу.

Вместе с тем, пользователи соцсетей пишут, что причиной инцидента стала несчастная любовь.

Место прибыли представители экстренных служб и мэр города Сергей Кузнецов. Отмечается, что он лично ведет переговоры со стрелком.