Заключенный захватил заложника в тюрьме на северо-востоке Франции

Заключенный захватил в заложники смотрительницу тюрьмы в городе Вильнокс-ла-Гранд на северо-востоке Франции. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, в результате которой преступник был схвачен. Никто не пострадал.

По данным портала LCI, нападавший был вооружен небольшим ножом. Мужчина отбывает наказание за кражи. В администрации тюрьмы отметили, что заключенный не был осужден за терроризм.

Инцидент произошел всего через день после того, как в центре Парижа выходец из Марокко в течение нескольких часов удерживал в здании двух заложников. Тогда в ходе спецоперации никто не пострадал. Преступника отправили в психиатрическую больницу на обследование.