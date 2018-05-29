Захватившему заложников на востоке Москвы мужчине предъявлены обвинения
Следователи допросили 57-летнего мужчину, подозреваемого в захвате заложников на востоке Москвы, и предъявили ему обвинения, сообщает пресс-служба СК РФ по российской столице.
Андрей Бобровой признал свою вину и рассказал, что захватил семью и убил супруга потерпевшей на почве личных неприязненных отношений.
В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого, говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером 24 мая на улице Молостовых. Бобровой, вооруженный двумя карабинами «Сайга», захватил заложников в одной из квартир.
Мужчина уверял, что стал жертвой «черных риелторов», которые пытаются выселить его из квартиры. При задержании Бобровой ранил себя ножом — ему потребовалась госпитализация.