Захватившему заложников на востоке Москвы мужчине предъявлены обвинения

Следователи допросили 57-летнего мужчину, подозреваемого в захвате заложников на востоке Москвы, и предъявили ему обвинения, сообщает пресс-служба СК РФ по российской столице.

Андрей Бобровой признал свою вину и рассказал, что захватил семью и убил супруга потерпевшей на почве личных неприязненных отношений.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого, говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 24 мая на улице Молостовых. Бобровой, вооруженный двумя карабинами «Сайга», захватил заложников в одной из квартир.

Мужчина уверял, что стал жертвой «черных риелторов», которые пытаются выселить его из квартиры. При задержании Бобровой ранил себя ножом — ему потребовалась госпитализация.