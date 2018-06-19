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Число жертв стрельбы в Мальмё возросло до двух человек

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Фото: REUTERS/TT News Agency/Johan Nilsson
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Два человека скончались в больнице после стрельбы в шведском городе Мальмё, сообщает местная полиция.

Ранее было известно об одном погибшем — 18-летнем молодом человеке, и еще четверых раненых, которые были госпитализированы в медучреждения города. Позднее в больнице скончался еще один пострадавший.

Вооруженный неизвестный в центре города открыл стрельбу по группе людей. По информации местных СМИ, молодые люди праздновали победу шведской сборной на чемпионате мира по футболу. Шведская полиция отказалась от версии теракта.

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