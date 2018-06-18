В штате Вашингтон при стрельбе в магазине ранены два человека

Неизвестный мужчина открыл огонь в универмаге сети Walmart города Олимпии (штат Вашингтон, США), ранив двоих человек. Об этом в воскресенье, 17 июня, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что сам злоумышленник был застрелен прохожим, когда попытался, угрожая оружием, угнать автомобиль, чтобы скрыться с места преступления.

Пострадавшие госпитализированы. Мотивы стрелка устанавливаются.

11 июня во Флориде полиция прибыла на вызов в одну из квартир после сообщения о домашнем насилии. Во время задержания подозреваемый –– 35-летний Гэрри Линдси –– открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из сотрудников. Мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми и удерживал их почти сутки, после чего убил. По данным издания, после этого Линдси покончил с собой.