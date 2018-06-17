Не менее 20 человек получили ранения при стрельбе в Нью-Джерси

Как минимум 20 человек получили ранения в результате стрельбы во время круглосуточной выставки Art All Night в американском городе Трентон в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По имеющейся информации, стрельбу открыли два человека. Один из злоумышленников, 33-летний мужчина, был убит полицейскими. Другой взят под стражу.

По уточненным данным, четверо пострадавших, в том числе 13-летний подросток, находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что нескольким раненым делают операции.

Отмечается, что в момент стрельбы в этом районе находились более 1 тыс. человек.