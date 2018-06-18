Шведская полиция не считает стрельбу в Мальмё терроризмом

Шведская полиция заявила, что стрельба в городе Мальмё, которая произошла 18 июня, не связана с терроризмом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее местные СМИ сообщали, что по меньшей мере четверо человек получили ранения в результате инцидента. Они были доставлены в медучреждения города. Их состояние на данный момент неизвестно.

Вооруженный неизвестный в центре города открыл стрельбу по группе людей, которые праздновали победу шведской сборной на чемпионате мира по футболу.

На данный момент продолжаются поиски злоумышленника. Полиция перекрыла дороги в районе инцидента.