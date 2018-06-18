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Минимум четыре человека пострадали при стрельбе в Швеции

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Фото: REUTERS/TT News Agency/Johan Nilsson
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По меньшей мере четверо человек получили ранение из-за стрельбы в шведском городе Мальмё. Об этом пишет местный телеканал SVT со ссылкой на полицию.

«Несколько человек госпитализированы... мы не можем прокомментировать состояние их здоровья на данный момент», — приводит телеканал слова представителя местной полиции Фредерика Братта.

Вооруженный неизвестный в центре города открыл стрельбу по группе людей. Они праздновали победу шведской сборной на чемпионате мира по футболу.

SVT сообщает, что местная полиция перекрыла дороги в районе места происшествия. Они ищут стрелявшего.

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