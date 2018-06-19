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Один человек скончался после стрельбы в шведском Мальмё

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Фото: REUTERS/TT News Agency/Johan Nilsson
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Один человек, который был ранен в результате стрельбы в шведском городе Мальмё, скончался в больнице. Об этом сообщает местная полиция.

По предварительным данным, погибший — 18-летний мужчина. Всего в медучреждение города были доставлены пять человек. Правоохранители все еще работают над установлением личности пострадавших, сообщает «РИА Новости».

Злоумышленник на данный момент не задержан. Также не известно, что именно стало причиной стрельбы, одна полиция считает, что инцидент не связан с терроризмом.

Шведское издание Sydsvenskan сообщает, что трое из пострадавших известны в криминальной среде. Газета также сообщает, что стрельба произошла в центре города возле интернет-кафе в то время, когда мимо находящихся рядом со зданием людей проезжал автомобиль.

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