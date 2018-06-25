В НАТО заочно признали поражение от России из-за плохих дорог

Проведенные американским военным командованием военные игры показали, что в случае начала войны плохие дороги не позволят США вовремя остановить российские войска в Прибалтике и Польше.

По словам командира одного из подразделений американской армии Адама Лэки, проблемы возникают уже сейчас, когда войска просто передвигаются для проведения учений. К примеру, из Грузии военная техника в течение четырех месяцев возвращалась в Германию. Всё это время солдаты сидели на базе без оружия и средств передвижения.

Бывший представитель США в НАТО Дуглас Льют напомнил, что страны Восточной Европы вошли в Североатлантический альянс еще в 2004 году. И тогда никто не задумывался о необходимости переброски сил и средств.

«Мы не думали о том, что возможна переброска туда настолько больших сил, но ситуация изменилась после 2014 года», — цитирует Льюта The Washington Post.

Он отметил, что при переброске войск в Литву главной проблемой станет необходимость перейти на железнодорожную колею другого размера. А единственная дорога из Польши в Литву петляет между болотами и может быть полностью заблокирована одной перевернутой фурой.

Отмечается, что также есть еще одна важная проблема — бюрократия. К примеру, переброска войск по территории Германии может проводиться только ночью, а власти Швеции требуют заранее предоставлять им заявку для передвижения техники.

30 апреля уже сообщалось, что железные дороги Латвии, Литвы и Эстонии могут стать проблемой для перемещения войск НАТО в случае конфликта с Россией. Причиной этого является различное расстояние между внутренними гранями головок рельсов в Европе и Прибалтике, где пути не меняли со времен Советского союза.

А в январе 2017 года армия США столкнулась с трудностями при переброске бронетехники из Германии в Польшу. Несколько машин по пути врезались в мосты, оказавшиеся гораздо ниже, чем считали военные.

Президент России Владимир Путин 7 июня в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о возможности третьей мировой войны. По его словам, ее начало сдерживает понимание того, что она может стать концом для всего живого.