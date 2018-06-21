Украина надеется через месяц получить план действий по членству в НАТО

Украина уже в июле может получить план действий по членству в НАТО. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«Я надеюсь, июль 2018 года может стать историческим месяцем для Украины, когда Украина наконец-то получит план действий по вступлению в НАТО», — сказал депутат.

Винник выступил с подобным заявлением после того, как украинский парламент 21 июня в проголосовал за закон о национальной безопасности. Одним главных национальных интересов в документе указано членство в Евросоюзе и НАТО, сообщает «РИА Новости».

В Брюсселе 11–12 июля состоится саммит Украины-НАТО, в котором будет участвовать украинский лидер Петр Порошенко. Он неоднократно заявлял о приверженности Киева курсу на европейскую и евроатлантическую интеграцию и рассчитывает, что в будущем страна всё же станет членом ЕС.

Ранее Порошенко заявил о том, что очень хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза и НАТО. В марте Киеву удалось получить статус «аспиранта» в альянсе.