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Помпео призвал главу МИД Франции поддержать вступление Македонии в НАТО

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Фото: ТАСС/Chris Kleponis
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Глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом обсудил перспективы вступления Македонии в НАТО и Евросоюз. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт.

По ее словам, Помпео призвал французского министра поддержать присоединение Македонии после того, как между ней и Грецией было подписано соглашение по урегулированию спора по поводу наименования страны, пишет ТАСС.

Также Ле Дриан и Помпео обсудили развитие ситуации в Сирии, а глава французского МИДа выразил признательность американскому коллеге за рассказ об итогах саммита между США и КНДР в Сингапуре.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров 17 июня подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония.

Договор, таким образом, открыл дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС. Ранее вступление в организации блокировала Греция, которая требовала изменить название республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Переименование и условия договора вызвали категорическое неприятие у разных партий македонской оппозиции, которые вывели в центр Скопье около 2 тыс. сторонников патриотических движений.

Многолетний спор между балканскими странами можно считать разрешенным. Греция и Македония не могли поделить название со времен распада Югославии. Это связано с тем, что в Греции есть своя Македония — регион площадью 34 кв. км. Поэтому Афины спорили со Скопье за право носить имя великого полководца.

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