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Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать в Саранске

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Фото: Global Look Press/Alexander Kulebyakin
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пожаловался на шумных болельщиков из Ирана в Саранске, которые мешали ему спать в ночь на 25 июня. 

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Как уточняет телеканал «Звезда», поздно вечером 24 июня фанаты пришли к дверям отеля, в котором остановилась португальская команда, и начали скандировать кричалки. В итоге Роналду пришлось подойти к окну, чтобы жестами попросить болельщиков дать ему выспаться перед важным матчем.

Вечером на стадионе «Мордовия Арена» португальские футболисты встретятся со сборной Ирана. Во время игры решится, кто из них попадет в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

20 июня Роналду был признан лучшим игроком матча с командой Марокко, который завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев.

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