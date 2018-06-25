Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать в Саранске

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пожаловался на шумных болельщиков из Ирана в Саранске, которые мешали ему спать в ночь на 25 июня.

Ronaldo foi à janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz 💤



🎥 @RTP1 pic.twitter.com/UtYxZBbJF3 — B24 🇵🇹 (@B24PT) June 24, 2018

Как уточняет телеканал «Звезда», поздно вечером 24 июня фанаты пришли к дверям отеля, в котором остановилась португальская команда, и начали скандировать кричалки. В итоге Роналду пришлось подойти к окну, чтобы жестами попросить болельщиков дать ему выспаться перед важным матчем.

Вечером на стадионе «Мордовия Арена» португальские футболисты встретятся со сборной Ирана. Во время игры решится, кто из них попадет в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

20 июня Роналду был признан лучшим игроком матча с командой Марокко, который завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев.