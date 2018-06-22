Названа стоимость ужина Криштиану Роналду после игры с Марокко

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча чемпионата мира с командой Марокко, который прошел на московском стадионе «Лужники» 20 июня, отправился ужинать в один из столичных ресторанов. Стоимость трапезы известного футболиста превысила 11 тыс. рублей.

«Сидел Кришитану Роналду в очень приватном месте, под жесткой охраной. Ужинал с кем-то из португальских дипломатов, кажется», — рассказал собеседник издания «Московский комсомолец».

Источник отметил, что футболист заказал сашими-сет стоимостью около 5 тыс. рублей, севиче из желтохвоста (990 рублей за порцию), тунца (2690 рублей), говяжью вырезку (1590 рублей).

По данным издания, также Роналду заказал вино, но почти его не пил. Журналисты напоминают, что в одном из интервью его мама Мария Долорес рассказывала о смерти отца Криштиану из-за проблем с алкоголем.

20 июня Роналду был признан лучшим игроком матча с командой Марокко, который завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев. 25 июня в Саранске сборная Португалии сыграет с командой Ирана.