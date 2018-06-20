СМИ разглядели помолвочное кольцо на руке девушки Криштиану Роналду

Модель Джорджина Родригес 20 июня пришла на стадион «Лужники» в Москве, чтобы поддержать своего возлюбленного Криштиану Роналду, который в составе сборной Португалии сыграл в матче против команды Марокко. На руке у 24-летней девушки известного футболиста СМИ разглядели кольцо с большим драгоценным камнем, которое может говорить о помолвке.

Как уточняет Daily Mail, в матче Португалия победила со счетом 1:0. Победный гол забил Роналду, который по итогам был признан лучшим игроком встречи.

В ноябре 2017 года ходили слухи, что Роналду собирается жениться на своей возлюбленной в августе 2018 года.

Об этом сообщалось после того, как 12 ноября у пары родилась дочь, девочку назвали Аланой Мартиной. Она стала четвертым ребенком футболиста. Роналду также является отцом троих детей от двух суррогатных матерей — семилетнего сына Криштиану-младшего и четырехмесячных близнецов Матео и Евы.